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’de kaleye Megyeri geliyor

Göztepe’de kaleye Megyeri geliyor
Giriş Tarihi: 13.9.2020

Göztepe kaleci transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, kaleci Beto ve Göktuğ'un takımdan ayrılmasının ardından gündeme aldığı Sinan Bolat ve Fabri ile anlaşma sağlayamazken, daha önce gündeminde yer alan Macar eldiven Balazs Megyeri ile prensip anlaşmasına vardı.

MACAR KALECİ İMZAYI ATACAK
Yunanistan ekibi Atromitos'ta sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki file bekçisi ile her konuda anlaşma sağlayan Göz-Göz yönetimi, Macar futbolcuyu İzmir'e davet etti. Bugün İzmir'de olması beklenen tecrübeli eldivenin sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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