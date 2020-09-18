Haberler Göztepe Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

Geçtiğimiz haftayı lider olarak tamamlayan Göztepe, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in açılış maçının hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

18.09.2020, 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,10:05