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Haberler Göztepe Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - ? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

Geçtiğimiz haftayı lider olarak tamamlayan , ile karşılaşacak. 'in açılış maçının hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yeni Malatyaspor - maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - Göztepe ? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

18.09.2020, 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,10:05

2020-2021 sezonu Süper Lig 2. hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında geçtiğimiz haftayı lider tamamlayan Göztepe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm deyaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı 18 Eylül Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçında Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

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