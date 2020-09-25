Fener durmuyor

Süper Lig'de transfer sezonunun şampiyonu Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Golcüsü Vedat Muriç'i İtalyan ekibi Lazio'ya satan F.Bahçe, A.Villa'nın Tanzanyalı 27 yaşındaki forveti Mbwana Samatta'nın transferini dün resmen açıkladı.

KİRALIK GELECEK

İleri uca takviye için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, Porto'da forma giyen Ze Luis'i de kadrosuna katmak için harekete geçti. 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Porto ile yapılan pazarlıklar mutlu sonla biterken Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için geri sayıma geçti. Kanarya ayrıca kanat transferi için de çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. İtalya Serie A'da Roma forması giyen kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferinde de sarı-lacivertliler mutlu sona çok yakın. Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti ile el sıkışan kurmaylar, İtalyan yöneticilerle bonservis pazarlığını da belirli bir noktaya getirdi. Kanarya'nın transferleri en kısa sürede açıklaması bekleniyor.



RODRİGUES BİLMECESİ

FENERBAHÇE ile 1 yıllık daha kiralama sözleşmesi bulunan ve Olimpiakos ile büyük oranda anlaşan Garry Rodrigues'in transferi çıkmaza girdi. Yunan ekibi, senelik 2.4 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki futbolcunun maaşını karşılayamayacağını belirtti. Yıldız sol kanat oyuncusu, sezonu Fenerbahçe'de tamamlamak isterken, sözleşmesinin bitimiyle kendisine gelecek olan teklifleri değerlendireceği belirtildi.