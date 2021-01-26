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Haberler Göztepe Pereira geliyor

Pereira geliyor

Trabzonspor’un tecrübeli sağ bekinin transferinde ufak tefek pürüzler kaldı.

Pereira geliyor

26.1.2021

Dış transferde atağa kalkan Göztepe, listesine dahil ettiği Trabzonspor'dan Joao Pereira'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Karadeniz ekibinde kadro dışı kalan Portekizli sağ bekin transferi için geri sayıma geçildi. Ünal Karaman'ın başrol oynadığı Pereira'nın transferinde Trabzonspor kulübü ile ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. 36 yaşındaki futbolcunun da Trabzon'da beraber olduğu eksi teknik patronu Karaman'a 'evet' dediği öğrenilirken, yönetimin 1-2 güne kadar transferi noktalayıp bir takviye yapması bekleniyor.

LİZBON'DAN GELMİŞTİ
300 bin Euro piyasa değeri bulunan Pereira, 2016-2017 sezonunun devre arasında S.Lizbon'dan Trabzon'a giderken daha önce Benfica, Gil Vicente, Braga, Valencia ve Hannover formalarını terletti. Portekiz Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu 40 maçta görev yaptı.

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