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Göztepe - CANLI ANLATIM

Spor Toto 'de üst üste ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, evinde 'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Göztepe - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe - Kasımpaşa CANLI ANLATIM

28.02.2021, 15:55

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 15 karşılaşmada rakibini sadece ilk maçta mağlup eden Göztepe, ardından 14 müsabakada 7 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Ligin ilk devresinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta iki takım golsüz berabere kaldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, galibiyet serilerini sürdüreceklerini belirterek, "Zorlu bir maça çıkacağız. İyi hazırlandık, moralliyiz. İnanıyorum ki kazanan taraf olacağız" diye konuştu.

Ev sahibi Göztepe'de sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan sağ bek Gassama forma giyemeyecek. Tedavileri süren sol bek Berkan, kanat Tripic ve orta saha Zulj'un ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netleşecek.

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