Göztepe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 15 karşılaşmada rakibini sadece ilk maçta mağlup eden Göztepe, ardından 14 müsabakada 7 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti Ev sahibi Göztepe'de sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan sağ bek Gassama forma giyemeyecek. Tedavileri süren sol bek Berkan, kanat Tripic ve orta saha Zulj'un ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netleşecek.
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Kasımpaşa maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Breckai Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Hajradinovic, Thelin
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