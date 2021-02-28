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Haberler Göztepe Göztepe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

- Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Spor Toto 'de üst üste ve galibiyetleriyle çıkışa geçen , bugün evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

28.02.2021, 11:53

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 15 karşılaşmada rakibini sadece ilk maçta mağlup eden Göztepe, ardından 14 müsabakada 7 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti Ev sahibi Göztepe'de sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan sağ bek Gassama forma giyemeyecek. Tedavileri süren sol bek Berkan, kanat Tripic ve orta saha Zulj'un ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netleşecek.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kasımpaşa maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Breckai Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

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