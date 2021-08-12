Göztepe iki koldan

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalya maçına hazırlanan Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, kanat ve hücum takviyesi için harekete geçti. Yönetim, Başakşehir'den ayrılan sol kanat Fernandes ile temaslara başladı. 32 yaşındaki Şilili oyuncunun bonservis engeli olmazken, ligi iyi tanıması avantaj olarak kabul ediliyor.



ALTERNATİF GOLCÜ YUNAN OLACAK

Şilili oyuncu ile masaya oturacak olan yönetim, hücuma bir takviye daha planlıyor. Ideye veya Jahovic'ten birinin ayrılma ihtimaline karşılık yönetim, alternatif bir isim buldu. Kurmaylar, Mayıs ayında da ismi gündeme gelen Panathinaikos'tan Yunan golcü Argyris Kampetsis'e yeniden talip oldu. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sürerken yönetim, bonservis bedelini de gözden çıkardı.





GENÇLER PROFESYONEL OLDU

Göztepe, altyapısından 3 genci profesyonel yaptı. U-19 takımından A takımla antrenmanlara çıkan 2003 doğumlu Altay Özkan ve 2002 doğumlu Erkam Kömür ile Mayıs 2026, 2004 doğumlu Efe Can Saçıkara'yla ise Mayıs 2024'e kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapıdan Çağrı Fedai ve Kerem Coşkun da U16 Milli Takım'ın 24-26 Ağustos tarihlerinde Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edilmişti.

MAĞAZALARIN İSMİNİ TARAFTAR BELİRLEYECEK

Blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, Göztepe Spor Kulübü'nün lisanslı ürün mağazalarının yeni marka adını taraftarın belirlemesini sağlayacak. Trabzonspor'un takım otobüsü tasarımını taraftarlara seçtiren Socios, şimdi de "Göztepe'nin mağazalarının yeni marka adı ne olsun?" sorusunu soruyor. Socios uygulamasını indirerek $GOZ Fan Token alan sarı kırmızı taraftarlar, "Tam 35 Store", "GÖZGÖZ Store", "No:1925", "1925 Dükkan", "Store 35" gibi isimler arasında seçim yaparak, kulübün lisanslı ürün mağazalarının yeni marka adını belirleyecek. Türkiye'de ilk olan bu oylama, 20 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.



■ BURAK HAKERLER