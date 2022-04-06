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Göztepe'de Cherif Ndiaye Çin'e transfer oldu!

Son dakika Göztepe transfer haberi. Süper Lig'deki İzmir ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki Senegalli golcü oyuncu Cherif Ndiaye'nin Çin takımı Shanghai Port'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

06.04.2022, 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022, 10:49

Göztepe’de Cherif Ndiaye Çin’e transfer oldu!

Göztepe'de son dakika gelişmesi. Süper Lig'de beklenen transfer gerçekleşti. İzmir ekibi Göztepe, 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'nin Çin takımlarından Shanghai Port'a transfer olduğunu duyurdu.

Göztepe'de bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen Senegalli yıldız, 12 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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