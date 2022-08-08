Manisa çok farklı

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda üst sıralara gözünü diken Manisa Futbol Kulübü, yaz transfer dönemi takviyelerle bambaşka bir kimliğe büründü. Siyah-beyazlı yönetim, Levent Eriş'i takımın başına getirerek teknik heyette değişime giderken, transfer çalışmalarıyla kaleden, forvet hattına kadar önemli bir rotasyona gitti. Manisa ekibi, Eriş ve yönetimin ortak çalışması sonrası iç transferde geçen yılki kadrodan 8 futbolcu ile yolları ayırırken takıma şu ana kadar kesinleşmiş 11 yeni takviye gerçekleştirdi.

Savunmada Alioune Ba (Dunkerque), David Domgjoni (Termalica), Mert Kuyucu (Köln), Sidi Berat Haroun (Lommel), kanada Eros Grezda (Sibenik). orta alana Edgar Prib (Düsseldorf), Burak Altıparmak (Bursaspor), Kadir Kaan (Pazar), Mert Ali (Göztepe), ileri uca da Batuhan Kör (Trabzon) ve Adem Büyük'ü (Y.Malatya) monte etti. Manisa FK, özellikle Adem Büyük, Batuhan Kör ve Burak Altıparmak transferleriyle büyük sükse yaptı.

MANİSA FK'YA KOSOVALI KALECİ GELİYOR

SPOR Toto 1. Lig'de yaz transfer döneminin hareketli ekibi Manisa FK, 1 numara transferinde de mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Levent Eriş önderliğinde transfer çalışmalarına hız veren Manisa FK, Arnavutluk ekibi Tirana'da forma giyen Kosovalı kaleci Visar Bekaj ile anlaşma sağladı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi ve Tirana ekibiyle her konuda el sıkışan siyah-beyazlı yönetimin, transferi bugün açıklaması bekleniyor.

AVRUPA YARIŞI VERDİ

Kariyerine Kosova ekibi FC Priştina'da başlayan Bekaj, 2020 yılında Tirana'ya transfer oldu. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Kosovalı eldiven, kulübü ile temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarına çıktı. Siyah-beyazlılar, en son 20 yaşındaki genç savunma oyuncusu Sidi Berat Haroun'u transfer etmişti.

■ BURAK HAKERLER