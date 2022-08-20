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Göztepe'de sportif direktörlüğe Ivan Mance getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de sportif direktörlük görevine, Ivan Mance'nin getirildiği bildirildi. İzmir temsilcisi Ivan Mance’ye “hoş geldin derken” görevinde başarılar diledi.

AA

20.08.2022, 13:12

Göztepe’de sportif direktörlüğe Ivan Mance getirildi

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme ile futbol şubesinin başına geçen Hırvatistan doğumlu Mance'nin eski bir kaleci olduğu ve Hırvatistan'ı uluslararası alanda genç takımlar düzeyinde temsil ettiği kaydedildi.

Mance'nin futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından Hırvatistan ekibi HNK Rijeka'da scouting direktörü ve sportif direktör olarak önemli başarılara imza attığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus Ankersen ise "Ivan'ı, Göztepe'nin yeni sportif direktörü olarak özenle seçtik. Göztepe'nin futbol şubesine güçlü liderlik sağlamak için gerekli deneyime ve şahsiyete sahip olduğuna eminim. Onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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