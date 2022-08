Göztepe’de sportif direktörlüğe Ivan Mance getirildi

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme ile futbol şubesinin başına geçen Hırvatistan doğumlu Mance'nin eski bir kaleci olduğu ve Hırvatistan'ı uluslararası alanda genç takımlar düzeyinde temsil ettiği kaydedildi.

Ivan Mance, 3 yıllık sözleşme ile Kulübümüzün yeni Sportif Direktörü olarak futbol şubesinin başına geçmek üzere göreve başladı.



Ivan Mance has been appointed as the new Sporting Director of Göztepe SK.



