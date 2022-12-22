Jahovic yoklaması

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe ara transfer dönemi için kollar şimdiden sıvadı. İlk yarıda gol yollarında sıkıntı yaşayan Göztepe'de ara transferde eski golcüsü Adis Jahovic'in ismi gündeme geldi. Bilindiği üzere sarı-kırmızılı yönetimin sezon başında sözleşme yenilemediği oyuncu Bodrumspor'un yolunu tutmuştu. Göz-Göz'ün, Ege ekibinin ikinci yarı planlarında olmayan Makedon yıldızın peşine düştüğü öğrenildi. İzmir temsilcisin kadrosunda yer alan Hüsamettin'in uzun süreli sakatlığı, Kvasina, Ali Akman ve Hasic'in de formsuzluğu nedeniyle ara dönemde ileri uca muhakkak bir takviye yapması bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ DURUMU SORULACAK

Göztepe'de daha önce iki farklı dönemde forma giyen ve 2016-2017 sezonunda attığı gollerle İzmir ekibini Süper Lig'e çıkaran 35 yaşındaki tecrübeli golcü için nabız yoklanacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, pazartesi günü İzmir'de oynayacakları Bodrumspor maçında, Ege ekibinin kurmaylarıyla bir araya gelerek Makedon futbolcunun durumunu soracağı gelen haberler arasında. Transferin 1 hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

SARI-KIRMIZILILARIN TARİHİNE GEÇMİŞTİ

ADİS Jahovic, Göztepe'ye ilk transfer olduğu 2016- 2017 sezonunda 1. Lig'deki performansıyla takımını Süper Lig'e taşımış ve Türkiye'nin en üst liginde de yarım sezon forma giymişti. Adis, 1.5 sezonda attığı toplam 35 golle sarı-kırmızılı ekibin en golcü yabancı oyuncusu olurken tarihe de geçmişti. 35 yaşındaki futbolcu Konya ve Antalyaspor maceralarının ardından 2020-21 sezonunun devre arasında yeniden İzmir'in yolunu tuttu

17'LİK FURKAN TESELLİ OLDU

Göztepe, Türkiye Kupası 5. Tur Eleme maçında İstanbul deplasmanında Başakşehir'e 3-1 yenilerek kupaya veda ederken, genç yıldızı Furkan Malak'ın gol atması teselli oldu. Altyapıdan yetişen 17 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Geçen sezon takımın Süper Lig'den düşmesi kesinleştikten sonra amatör olarak 3 maçta forma giyen, sezon başında profesyonel yapılıp kulüpte U19 takımının yanı sıra yine kupadaki Karaköprü Belediyespor maçında forma giyen genç forvet, 59. dakikada Kvasina'nın yerine oyuna girdiği Başakşehir deplasmanında 73'üncü dakikada çok şık bir gol attı. Furkan'ın Göztepe'yle 2025 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

MAMAH TAKIMA DÖNÜYOR

SÜPER Lig'de ikide iki yaparak 24 puanla Play-Off iddiasını ortaya koyan Göztepe'de, Obinna Mamah sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Keçiörengücü ile İzmir'de oynadığı maçta sakatlanarak 4 lig ve bir de kupa maçında forma giyemeyen Nijeryalı 24 yaşındaki futbolcu tam olarak iyileşti. Hafta içinde takımla birlikte idmanlara çıkan hücum oyuncusu teknik heyetin görev vermesi halinde şans bulabilecek. Buna karşılık Hüsamettin'in sakatlığının sürdüğü Göztepe'de, Hasic ve Emirhan'da henüz iyileşmedi. Takımla çalışmalara yeni yeni katılan Yunus Emre ise henüz tam oynayacak düzeye gelmedi.