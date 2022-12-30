Yıldızlar sınıfta kaldı

SEZONA yeni bir yapılanma ve yepyeni bir kadroyla başlayan Göztepe'de büyük umutlarla yapılan takviyeler sınıfı geçemedi. Ligde ilk yarıyı 24 puanla Play-Off hattının 6 puan gerisinde tamamlayan İzmir ekibinde başkan Rasmus Ankersen önderliğinde kadroya katılan futbolcuların performansı memnun etmedi. Özellikle hücum bölgesindeki isimler beklentinin çok altında kalırken, Obinna Mamah rakip ağları 2 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda Isaac Atanga ve Ali Akman ilk yarıda gol sevinci yaşayamazken, Ajdin Hasic, Marko Kvasina ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Hüsamettin Yener ise sadece 1'er gol kaydetti.

SADECE DÖRT YILDIZ ALKIŞ ALDI

Tarık 9, Tuğbey ve Mesut 6, Uğur Kaan Yıldız 5 maçta forma giyerken, Gottwalt 4 maçta görev yaptı. Göztepe'de bekleneni veremeyen isimlerin yanında yine sezon başında kadroya katılan Emir Ortakaya, Yasin Öztekin, Romal Palmer ve İsmail Köybaşı ise performanslarıyla alkış aldı. Emir 17 maçta on birde oynarken, Yasin 5 gol, 2 asist, Palmer 3 gol, 2 asist üretti. İsmail ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

BERKE ÖZBAY