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Göztepe’de tesis telaşı

Urla’da 2018’den beri faaliyet gösteren tesisler için şok bir karar çıktı. Adnan Süvari Tesisleri'nin bitişiğindeki alan, Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılmanın eşiğinden döndü

28.2.2023

Göztepe’de tesis telaşı

Urla'nın Torosan Mahallesi'nde 2018 yılından beri faaliyet gösteren Göztepe Yelken Tesisleri'nin yıkım kararı camiada şok etkisi yaratırken, Göztepelilerin çabası sonuç verdi. Yapılan itirazların ardından yıkım kararına ilişkin olarak yürütmenin durdurulmasına karar verildiği ve hukuksal sürecin devam ettiği açıklandı. Göztepe'nin Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin bitişiğinde yer alıp yüzlerce çocuğun yelken öğrendiği spor tesisi, yapılan şikayet sonrası Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle 24 Şubat'ta yıkılmanın eşiğinden döndü.

"TİCARİ FAALİYET YOK"
Göztepe Yelken Şube Başkanı Hakan Yenigün, "Tesiste tamamen ahşap görünümlü deniz kıyısına uygun olarak düzenlenmiş yapılar bulunuyor. Ağustosta Dünya Yelken Şampiyonası var. Şampiyona için gelecek milli sporcuların da kullanabileceği soyunma odaları da burada mevcut. Kıyı kanununa muhalefet olarak adlandırılacak büyük tesisler yok. Ticari hiçbir faaliyet yapılmıyor. Yıkım kararını mahkemeye taşıyıp hukuki olarak yürütmeyi durdurma talep ettik" dedi.

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