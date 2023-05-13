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Haberler Göztepe Garanti peşinde

Garanti peşinde

Sarı-kırmızılılar, Ç.Rize’yi yenerek ilk 7’deki yerini garantilemek ve son hafta oynayacağı Bodrum maçına rahat çıkmak istiyor

13.5.2023

Gazete

Garanti peşinde
Spor Toto 1. Lig'de ikinci devre yakaladığı müthiş çıkışla göz dolduran Göztepe'yi son 2 haftada zorlu bir maraton bekliyor. 58 puanla 7. sırada konumlanan sarı-kırmızılılar, salı günü 2. sıradaki Çaykur Rizespor'u evinde yenerek Play-Off'u garantilemek istiyor. Son hafta Ege derbisinde 58 puanlı 6. sıradaki direkt rakibi Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak Göz-Göz, Play-Off'u garantilemeyi son maça bırakmak istemiyor.

GÖZTEPE'DE KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI
Göztepeli taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında koreografi şov hazırlığı yapıyor. Maçın başlama düdüğünden önce geçmiş zaferlere atıfta bulunacak tasarım merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medyada yaptığı paylaşımda koreografiyi desteklemek için taraftarı kırmızı giymeye davet etti.
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