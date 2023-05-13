Garanti peşinde

Spor Toto 1. Lig'de ikinci devre yakaladığı müthiş çıkışla göz dolduran Göztepe'yi son 2 haftada zorlu bir maraton bekliyor. 58 puanla 7. sırada konumlanan sarı-kırmızılılar, salı günü 2. sıradaki Çaykur Rizespor'u evinde yenerek Play-Off'u garantilemek istiyor. Son hafta Ege derbisinde 58 puanlı 6. sıradaki direkt rakibi Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak Göz-Göz, Play-Off'u garantilemeyi son maça bırakmak istemiyor.



GÖZTEPE'DE KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Göztepeli taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında koreografi şov hazırlığı yapıyor. Maçın başlama düdüğünden önce geçmiş zaferlere atıfta bulunacak tasarım merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medyada yaptığı paylaşımda koreografiyi desteklemek için taraftarı kırmızı giymeye davet etti.

DİĞER