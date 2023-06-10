Tarkan Göz-Göz’e geliyor

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona direkt zirveye oynayacak bir takım kurmak isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin Kasımpaşa'da forma giyen orta saha Tarkan Serbest ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Gündeminde Enis Destan, Dan N'lundulu, Aaron Olanare gibi isimler de bulunan ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, uzun süredir İstanbul ekibinde görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek üzere.Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin tecrübeli orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ettiği ve transferi için Başkan Rasmus Ankersen'den onay aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, orta sahayı güçlendirerek ön bölgeye de katkı yapabilecek bir oyuncu olması nedeniyle bu transfere çok önem veriyor. Bir dönem milli takımda da forma giyen Tarkan Serbest'in sözleşmesi de 30 Haziran'da sona eriyor.Transfer için arada bonservis engeli olmayan Göztepe'nin deneyimli orta saha ile arasında sadece ufak pürüzler kaldı. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferini resmiyete kavuşturup imzaları attırması bekleniyor. Avusturya doğumlu olan Tarkan Serbest, Avusturya Wien ekibinde yetişip A Takım'da uzun süre forma giydikten sonra Türkiye'da sadece Kasımpaşa'da görev yaptı.Gelecek sezon için iddialı kadro kurmaya hazırlanan Göztepe'nin deneyimli stoperi Dino Arslanagic'e ülkesi Belçika'dan 3 takım talip oldu. Sözleşmesi sona eren Belçikalı savunmacıyı Sporting Charleroi, Sint-Truiden ve Cercle Brugge takımlarının istediği ifade edildi. Son 2 seneyi Göztepe'de geçiren 30 yaşındaki Arslanagic'in yeni sezonda ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve veda turlarına hazırlandığı kaydedildi.