Göz-Göz gaza bastı

Trendyol 1. Lig'de sezona iyi başlangıç yapamayan Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ligin başlamasıyla birlikte kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için gaza basan kurmayların üç deneyimli futbolcuyla daha el sıkıştığı ifade edildi. Son olarak Belçika 1. Lig ekibi Kortrijk'ten forvet Messaoudi'ye imza attıran İzmir ekibinin, Alanyaspor'dan Ahmet Ildız, Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm ve İsveç ekibi Malmö'den 35 yaşındaki stoper Lasse Nielsen ile de her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Rapid Wien altyapısından yetişen gurbetçi orta saha Ahmed Ildız, geride kalan sezonun ilk yarısında Eyüpspor'da 15, ikinci yarısında ise Pendikspor'da kiralık olarak 17 mücadelede görev yaparken 3 gol, 1 de asist katkısı verdi. 26 yaşındaki futbolcu sezon sonunda Alanyaspor'a dönerken, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Eyüpspor formalarını da giydi.

İZMİR'E GELİYORLAR

Başkent ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek Fıratcan, geride kalan sezonda 14 maçta forma şansı buldu.

Eskişehir altyapısından yetişen tecrübeli savunmacı, Trabzon, Ümraniye ve Adanaspor'da da görev yaptı. Futbola ülkesi Danimarka ekibi Aalborg'da başlayan Nielsen ise Nijmegen ve Gent formalarını giyerken, 7 sezondur görev yaptığı Malmö'de geçen sezon 30 maça çıktı. Üç oyuncunun da İzmir'e geleceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SARI-KIRMIZILILAR TAKIMI YENİLEDİ

SEZONA şampiyonluk parolasıyla giren Göztepe, lig maratonu öncesi 11 transferle vitrinini yeniledi. Mateusz Lis, Ogün Bayrak, Ali Dere, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Ümit Akdağ, Celil Yüksel, Diallo, Messaoudi, Mame Diouf ve Kubilay Kanatsızkuş'u alan Göz-Göz, kabuk değiştirdi.