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Haberler Göztepe Göztepe'de ayrılık! Kvasina ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi

Göztepe'de ayrılık! Kvasina ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'de ayrılık yaşandı. Forvet oyuncusu Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

İHA
Göztepe’de ayrılık! Kvasina ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki golcü oyuncu Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve 29 maçta sadece 2 gol atabilen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Marko Kvasina arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kvasina'ya devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

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