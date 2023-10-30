Göz-Göz bayramı

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göztepe, çıkışını sürdürdü. Üst üste gol yemeden 5'inci galibiyetini alan Göz-Göz, 20 puan ve averajla 2'nci sıraya kadar yükseldi. Son 7 maçında ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar taraftarını mest etti. Yıllar sonra ilk kez haftayı 2. sırada tamamlayan Göz-Göz, çıkışıyla sükse yaptı. Bu periyotta sadece evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Altay, Manisa FK, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü'nü 1-0, Boluspor'u 2-0 ve Şanlıurfaspor'u da 3-0 yendi. Göztepe bu sezon deplasmanlarda ise adeta rakiplerine kök söktürdü.

SON PUAN KAYBI ÜMRANİYE'YE

Göztepe dış sahada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak gol dahi yemedi ve gurbette 13 puanla en iyi performansı gösteren takım oldu. Teknik Direktör Radomir Kokovic takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Hırvat teknik adam, "Deplasmanda gol yemiyoruz. Bununla övünüyorum. İnancımızın eserini görüyoruz" dedi.

'HERKES FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR'

Teknik direktör Kokovic, oyuncuların arma için her şeylerini ortaya koyduğunu söyledi. Kokovic, "Bu takımda herkes fedakarlık yapmaya hazır. Haftanın her günü oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor. Çok güçlü bir antrenman kültürümüz var. Bunu sürekli olarak geliştiriyoruz. Daha da iyi olacağız. Taraftarımız da Ankara'da bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım biz de takım olarak taraftarımızı gururlandırmışızdır" diye konuştu.