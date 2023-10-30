  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göz-Göz bayramı

Göz-Göz bayramı

Ligde gol yemeden üst üste 5. galibiyetini alan Göztepe, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Güven veren bir futbolla önüne geleni deviren İzmir ekibi, yıllar sonra yeniden ilk 2’ye girmeyi başardı.

DOĞANCAN BİNGÖL
Göz-Göz bayramı

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göztepe, çıkışını sürdürdü. Üst üste gol yemeden 5'inci galibiyetini alan Göz-Göz, 20 puan ve averajla 2'nci sıraya kadar yükseldi. Son 7 maçında ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar taraftarını mest etti. Yıllar sonra ilk kez haftayı 2. sırada tamamlayan Göz-Göz, çıkışıyla sükse yaptı. Bu periyotta sadece evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Altay, Manisa FK, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü'nü 1-0, Boluspor'u 2-0 ve Şanlıurfaspor'u da 3-0 yendi. Göztepe bu sezon deplasmanlarda ise adeta rakiplerine kök söktürdü.

SON PUAN KAYBI ÜMRANİYE'YE

Göztepe dış sahada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak gol dahi yemedi ve gurbette 13 puanla en iyi performansı gösteren takım oldu. Teknik Direktör Radomir Kokovic takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Hırvat teknik adam, "Deplasmanda gol yemiyoruz. Bununla övünüyorum. İnancımızın eserini görüyoruz" dedi.

'HERKES FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR'

Teknik direktör Kokovic, oyuncuların arma için her şeylerini ortaya koyduğunu söyledi. Kokovic, "Bu takımda herkes fedakarlık yapmaya hazır. Haftanın her günü oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor. Çok güçlü bir antrenman kültürümüz var. Bunu sürekli olarak geliştiriyoruz. Daha da iyi olacağız. Taraftarımız da Ankara'da bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım biz de takım olarak taraftarımızı gururlandırmışızdır" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA