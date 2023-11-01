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Ronaldo, Messi ile dalga geçti

HABER MERKEZİ
Ronaldo, Messi ile dalga geçti

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından uzun yıllar rekabet ettiği bir diğer dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Instagram üzerinden Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.

Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı; "Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi. Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler." Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi" kullanarak yorum yaptı.

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