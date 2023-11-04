Süper Lig aşkına

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda gösterdiği performans ile Süper Lig ateşini yakan Göztepe, bugün haftanın en önemli maçında Kocaelispor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Son 7 haftada kalesinde sadece 1 gol görerek 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Göz-Göz, zirve yarışındaki direkt rakibini yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Haftaya 20 puanla giren İzmir temsilcisi, aynı puanı paylaştığı Körfez ekibini yenmesi halinde ikinci sıradaki yerini de sağlama alacak.

SERİYİ EGALE ETME FIRSATI

Göztepe'de kart cezası nedeniyle Ogün Bayrak ve sakatlığı bulunan Billal Messaoudi ile Palmer sforma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, eğer Kocaelispor'u yenerse geçen sezonun ikinci yarısında art arda kazandığı 6 maçlık galibiyet serisini egale etme fırsatını da elde edecek. Göztepe taraftarlarının maç biletlerinin büyük çoğunluğunu bitirdiği öğrenildi.

LİS'E BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında transfer ettiği Mateusz Lis, Kocaelispor karşısında yine Göz-Göz'ün en önemli kozlarından biri olacak. Bu sezon 10 maça çıkan ve bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika görev alan Lis, kalesinde sadece 4 gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı unvanına sahip Göztepe'de deneyimli eldiven 495 dakikadır kalesini gole kapatarak büyük bir başarıya imza attı.