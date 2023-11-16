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Haberler Göztepe En kritik viraj

En kritik viraj

Göztepe, önündeki 5 maçta zirve yarışından kopmamak için zorlub ir sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından önce Tuzlaspor ve Giresunspor ile oynayacak. Ardından Play-Off hattındaki G.Birliği, Eyüpspor ve Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak

DOĞANCAN BİNGÖL
En kritik viraj

Trendyol 1. Lig'de inişli-çıkışlı günler geçiren Göztepe, milli aranın ardından ilk yarının bitimine kadar olan süreçte çok kritik virajlarda ter dökecek. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklenmedik puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan sarı-kırmızılılar, önce evinde ateş hattında konumlanan Tuzlaspor ve Giresunspor ile üst üste Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçlardan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Göz-Göz, son iki haftada Kocaeli ile Erzurum önünde kaybedilen 6 puanı telafi etmeye çalışacak. Ardından Play-Off'taki rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

KENDİ KADERİNİ ÇİZECEK

Evindeki maçların ardından Göztepe, ilk olarak Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ardından yakaladığı müthiş bir çıkışla zirveye çıkan Eyüpspor ile evinde kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, ilk devrenin son maçında geçen sene Play-Off çeyrek finalinde mağlup olduğu Bodrum FK ile Ege derbisinde 3 puan için mücadele edecek.

GÖZTEPE'NİN KALESİ DÜŞTÜ

Göztepe, 1. Lig'de puan kayıpları yaşarken savunmada da teklemeye başladı. Art arda 5 maçını gol yemeden kazanan İzmir ekibi, Kocaeli ve özellikle Erzurum karşılaşmalarında alarm verdi. Geçen hafta Erzurum'a kaybeden Göztepe, deplasmanda ilk yenilgisini alıp, ilk gollerini yedi. Sarı-kırmızılı ekipte Hırvat teknik direktör Radomir Kokovic'in milli arada savunma hataları üzerinde duracağı kaydedildi.

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