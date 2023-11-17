Göz-Göz’de Kubilay kayıp

TRENDYOL 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, beklentilerin oldukça altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde kronikleşen gol problemini çözmek için kolları sıvayarak kadrosuna Çaykur Rizespor'dan Kanatsızkuş'u dahil etmişti. Sezon başından bu yana bir türlü beklediği forma şansını bulamayan Kubilay, skor üretme konusunda yetersiz kaldı. Bu sezon 9 maçta 217 dakika süre alan ve sadece 1 kez ilk 11'de forma giyen Kubilay, forma şansı bulmakta da zorlanıyor. Son olarak Erzurumspor FK maçında teknik heyetin Mame Diouf'tan aldığı formayı Kanasızkuş'a emanet etmesine rağmen Kubilay henüz skor üretebilmiş değil. 1

1 AYLIK GOL ORUCU

En son golünü Rize ekibinin Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada atan Kubilay yaklaşık 11 aydır skor üretemiyor. Göztepe ile çıktığı herhangi resmi bir karşılaşmalarda ise henüz gol veya skor katkısı sunamayan Kanatsızkuş'un patlama yaparak İzmir ekibinin sorununu çözmesi bekleniyor.