  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Ege ekipleri ciddi rakiplerle eşleşti

HABER MERKEZİ
Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimine 4. eleme turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı.

YİNE TEK MAÇ OYNANACAK

EGE ekiplerinden Göztepe, Konyaspor ile eşleşirken, Manisa FK, Trabzon ile Bodrum FK ise G.Antep FK ile karşılaşacak.

Üç büyüklerin de rakibi belli oldu. Fenerbahçe-Adanaspor, Beşiktaş-Eyüp ve Galatasaray-Ümraniye maçları oynanacak. Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA