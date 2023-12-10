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Göztepe’nin rakibi Gençler

Birinci Lig’de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Göz-Göz, bugün Başkent temsilcisi ile Eryaman Stadı’nda 16.00’da kozlarını paylaşacak.

HABER MERKEZİ
Göztepe’nin rakibi Gençler

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, bugün Gençlerbirliği saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda kapışacak. Kritik müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ligde Tuzlaspor ve Giresunspor'u yenerek 2'de 2 yaparak 26 puan ile 3. sıraya yerleşen Göz-Göz eve galibiyet ile dönmek istiyor. Sakatlığını atlatan hücum oyuncusu Mame Diouf takıma dönerken tedavisi süren Romal Palmer ise yine yok.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta lider Eyüpspor ile çok kritik bir maça çıkacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

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