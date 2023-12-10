Göztepe’nin rakibi Gençler

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, bugün Gençlerbirliği saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda kapışacak. Kritik müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ligde Tuzlaspor ve Giresunspor'u yenerek 2'de 2 yaparak 26 puan ile 3. sıraya yerleşen Göz-Göz eve galibiyet ile dönmek istiyor. Sakatlığını atlatan hücum oyuncusu Mame Diouf takıma dönerken tedavisi süren Romal Palmer ise yine yok.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta lider Eyüpspor ile çok kritik bir maça çıkacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.