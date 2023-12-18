Göz-Göz’de serdar bombası

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Göztepe, transfer çalışmalarına iyice hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük forması giyen 32 yaşındaki santrafor Serdar Dursun'u radarına aldı. Bu sezon İstanbul temsilcisinde beklediği forma şansını bulamayan Dursun ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, beklediği dönüşü alırsa devre arasında deneyimli oyuncu ile masaya oturacak. Ön bölgede daha üretken bir takım olmak isteyen Göz-Göz, sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan oyuncuyu pazarlık yaparak makul bir ücret karşılığında transfer etmek istiyor. Ancak İstanbul ekibi, kapıyı yüksek açarsa kiralama formülü de devreye girebilir.

GOLCÜ SIKINTISINI ÇÖZECEK

Son haftalarda Diouf'un yaşadığı sakatlık ve Kubilay Kanatsızkuş'un formsuz olması nedeniyle hücumda yine problem yaşamaya başlayan İzmir temsilcisi, bu kez kronikleşen gol sorununu çözmek istiyor. Bir süredir Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın göz hapsinde olan Dursun'un forma şansı bulabileceği ve kendini gösterebileceği bir kulüpte oynamak istediği öğrenildi. Profesyonel kariyerine Hannover'da başlayan Dursun, Eskişehir, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Greuther Fürth, Darmstadt 98, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarını da terletti.

10 KEZ MİLLİ OLDU

Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki golcü oyuncu tam 10 kez ayyıldızlı formayı sırtına geçirdi. Bu süreçte 7 gol atarak büyük bir başarı elde eden Dursun, gösterdiği performans ile alkış topladı. Şu an Karagümrük forması giyen milli yıldız fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ENLERİN MAÇI OLACAK

Çarşamba günü Göztepe evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Nefesleri kesecek bu karşılaşmada iki takım farklı alanlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Topladığı 39 puanla zirveye kurulan Eyüpspor fileleri 42 kez sarsarak en fazla gol atan takım oldu. 29 puana sahip Göztepe ise savunmada adeta tulum çıkardı. Geride kalan 15 maçta yalnızca 8 gol yiyen sarı-kırmızılılar ligin en iyisi oldu. Eyüp takımı 15 maçın 13'ünde gol sevinci yaşadı.

SADECE 3 MAÇTA GOL ATAMADI

İstanbul ekibi sadece 2-0 kaybedilen Sakaryaspor ve evinde 1-0 mağlup olduğu Bandırmaspor müsabakalarında ağları havalandıramadı. Göztepe ise 15 maçın 10'unda rakibe kalesini kapatarak kalesine adeta duvar ördü. Göztepe, Sakaryaspor, Çorum FK, Bandırmaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarında gol yedi. Göztepe gol yediği hiçbir maçı ise kazanamadı. Göztepe, galibiyet aldığı tüm maçları gol yemeden tamamladı.