Göztepe’ye tangocu

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe, hücuma yapacağı flaş bir transfer ile gol problemini kökten çözmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip Anderlecht forması giyen 22 yaşındaki Arjantinli golcü Luis Vazquez'i gündemine aldı. Bu sezon Belçika ekibi ile 20 maçta forma giyen ancak sadece 2 kez ilk 11'de sahaya çıkan Tangocu ile temasa geçmek için hazırlanan kurmaylar, ilk etapta oyuncunun nabzını yoklayacak. Yönetim, eğer oyuncudan olumlu dönüş alırsa transfer için düğmeye basacak. Sarı-kırmızılı yönetim, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Vazquez'i kiralama formülü ile takıma kazandırmanın hesaplarını yapıyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden oyuncuyu Anderlecht uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Ancak kadronun genişliği nedeniyle Vazquez'e bir türlü 11'de yer veremeyen Belçika temsilcisi, genç oyuncunun kendini geliştirmesi için kiralama formülüne sıcak bakıyor.