Oğulcan iddiası

Trendyol 1. Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de yeni bir iddia gündeme geldi. Ara transfer döneminin son gününde bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin şu an Konyaspor formasını terleten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü radarına aldığı öne sürüldü. Orta sahada Doğan Erdoğan'ın sakatlanması ve Dennis'in beklenen performansın altında kalması nedeniyle takviye için kolları sıvayan kurmaylar, Altınordu altyapısında yetişen ve Süper Lig temsilcisinde görev alan Oğulcan ile temasa geçti. Yönetim, bu sezon Konya temsilcisi ile 21 maça çıkan ve 1 gol atan Oğulcan ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Son 3 sezondur Konyaspor formasını terleten Oğulcan'ın kontratı sezon sonu biterken, Göz-Göz bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un orta bölgeye mutlaka transfer istediği ifade edilirken, Oğulcan'ın Süper Lig tecrübesi nedeniyle transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ifade edildi.

YENİ GOLCÜ AÇIKLANDI

Göztepe, ara transferde ön bölgeye de takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin bitmesine 1 gün kala Brezilya ekibi Athletico Parenaense forması giyen 21 yaşındaki Romulo Cardoso'yu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Romulo Cardoso ve kulübü Club Athletico Paranaense ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi. Genç golcünün Brezilya Serie A kariyerinde 45, Brezilya Campeonato Paranaense kariyerinde 18 ve Copa Libertadores kariyerinde ise 13 maç bulunuyor.

BİRÇOK KULÜPTE OYNADI

Son 3 sezonunu Konyaspor'da geçiren Oğulcan Ülgün, Ceylanspor altyapısında başlayan kariyerine Bucaspor ve Altınordu altyapısında devam etti. Altınordu A Takımı'nda gösterdiği müthiş performans ile Süper Lig ekiplerinin radarına takılan Oğulcan, 3 sene önce Konyaspor'a transfer olmuştu.