Göztepe’nin zirve inadı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'in en güçlü adayı olan Göztepe, kritik maçta Bandırmaspor'u 2-0 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Maça Göztepe tutuk başladı. 17. dakikada Yalçın'ın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında kale önünde Lundqvist'un şutunda kalei Akın topa sahip oldu. 18'de Lundqvist'in sağdan pasında ceza alanı dışında topla buluşan Yalçın dönerek vurdu. Top yan direkten geri geldi. 29'da Djitte'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

KİLİDİ İKİNCİ YARIDA ÇÖZDÜ

64'te Göztepe aradığı golü buldu. Bu dakikada Ogün'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Romulo kale önüne çıkardı. Yalçın'ın kayarak vuruşunda top ağlarla kucaklaştı: 0-1. 67'de Levent'in soldan ortasında Djitte topa iyi yükseldi. Lis çizgi üzerinde topu iki hamlede güçlükle kontrol etti. 78'de Billal'in pasında Romulo topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. 90+1'de Billal'in pasında Romulo kalabalık defansın arasından topu kurtarıp fileleri sarstı ve maçın skorunu belirledi: 0-2.

STOİLOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bandırmaspor karşısına geçen hafta 4-0 kazanılan Altay derbisinden farklıolarak tek değişikle sahaya çıktı. Bulgar teknik adam, Bandırma karşısında sakatlığı bulunan Tarkan Serbest'in yerine Ümit'i sahaya sürmeyi tercih etti. Sarı-kırmızılılarda Doğan Erdoğan ve golcü Diouf da sakatlıkları nedeniyle Bandırma'ya götürülmedi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Göztepe taraftarı, deplasmanda oynanan kritik Bandırma maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sabah erken saatlerde İzmir'den Bandırma'ya doğru yola çıkan sarı-kırmızılılar misafir tribününde kendilerine ait alanı tamamen doldurdu. Maç öncesi takımı tribünlere çağıran taraftarlar 90 dakika boyunca tezahürat ve marşlarla takımı ateşledi.