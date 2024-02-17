Ege derbisi sessiz

TRENDYOL 1. Lig'deki Ege derbisinde zirve yarışı veren Göztepe, sahasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa FK ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 8. dakikada Alberk korneri kullandı yaşanan karambolde Mary topa vurdu, Lis son anda çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı. 14'te Mary, Helinton tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 17'de Mary'in penaltı atışında kaleci Lis topu çeldi.

ERHAN GEÇİT VERMEDİ

19'da Yalçın'ın ara pasında karşı karşıya kalan Romulo'nun şutunda kaleci Erhan topu ayaklarıyla çıkardı. 33'te Romulo ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Erhan topu çeldi. Seken topa Ogün gelişine sert vurdu, Erhan bir kez daha topu çeldi. 42'de Yalçın ceza sahası çizgisinin üzerinden şutunu çekti, kaleci Erhan topu güçlükle çeldi.

52'de Djakanovic çok uzaklardan sert vurdu, kaleci Lis'in çeldiği top direkten oyun alanına geri döndü. 75'te Billal topu geriye çıkardı, Ogün'ün gelişine sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 83'te Mamah ceza sahası dışından şutunu çekti, top az farkla yandan dışarıya gitti. Maç 0-0 sona erdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarı, Manisa FK karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Altay maçında tribünlerin büyük çoğunluğunun ceza almasın rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri boş bırakmadı. Maçın başlangıç düdüğüyle birlikte tezahüratlara başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı ateşlemek için bir dakika susmadı. Manisa'dan İzmir'e gelen Manisa FK taraftarı ise müsabakada takımlarını desteklemek için misafir tribününde marşlar ve besteler söyledi.

İKİ HOCA DA DEĞİŞİKLİK YAPTI

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Manisa FK karşılaşmasında Bandırmaspor maçındaki 11'den farklı olarak 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Stoilov, kart cezalısı Taha yerine Neilsen'i, sakatlığı bulunan Lundqvist yerine Romulo'yu ilk 11'e monte etti.

Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe karşısında geçen hafta oynanan Giresunspor maçındaki 11'de 2 değişikliğe gitti. Dalcı, Göztepe karşısında kalede Eren yerine Erhan'ı, hücumda Sandro Lima yerine Burak Altıparmak'ı sahaya sürdü.