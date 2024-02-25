Süpersin Göztepe

Trendyol 1'inci Lig'de Göztepe deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya sarı-kırmızılı ekip fırtına gibi başladı. 17'de Ahmed'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Dennis'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

Göz-Göz golden sonra da baskılı oyununu sürdürdü. 21'de Romulo'nın pasını penaltı noktasının sağında kontrol eden Messaoudi'nin

şutu uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2. 32'de Messaoudi'nin savunma arkasına gönderdiği topa Yalçın'ın gelişine şutu ağlara gitti: 0-3. İkinci yarı ev sahibi ekip değişikliklerle oyunu rakip yarı alana yığmak istedi ancak Göztepe buna izin vermedi. 63'te Muhammed sol çaprazdan şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MESSAOUDİ GOLLE DÖNDÜ

GÖZTEPE'NİN Cezayirli oyuncusu Billal Messaoudi, ilk 11'e geri döndünü Adanaspor maçının yıldızı oldu. Takımının ikinci golünü atıp bir de Yalçın'a asist yapan 26 yaşındaki oyuncu, en son 3 hafta önce Altay derbisinde oyuna sonradan girip gol sevinci yaşamıştı. Sakatlığını atlatıp takıma dönen Messaoudi bu sezon gol sayısını 3'e, asist sayısını ise 5'e yükseltti.

TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarları uzak bir deplasman olmasına rağmen takımlarını yine yalnız bırakmadı. Yeni Adana Stadyumu'nda kendilerine ayrılan alanı neredeyse dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca seslerini duyurmayı başardı. Göztepeli futbolcular da galibiyeti karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlarının yanına giderek kutladı. Maç sonunda galibiyet üçlüsünü kaptan İsmail ile birlikte yeni transfer Romulo çektirdi.

STOİLOV 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

SARI-KIRMIZILI ekibin başarılı teknik direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynadıkları Manisa FK maçının ilk 11'ine oranla iki değişikliğe gitti. Savunmada tecrübeli isim Nielsen'in yerine Taha Altıkardeş'e görev veren Bulgar teknik adam, orta sahadaki üçlüyü bozmadı. İleri uçta ise Romulo'nun yanında Kubilay'ın yerine Messaoudi ile maça başladı.