Göz-Göz’de Yalçın parlıyor

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk için gün sayan Göztepe'de altyapı patentli Yalçın Kayan, performansıyla takımını şampiyonluğa taşıyor. Geçtiğimiz dönemlerde taraftarla sorun yaşayan başarılı futbolcu, geçen sezondan beri gösterdiği performansla alkış topluyor. Ancak Yalçın asıl kariyer patlamasını Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un gelmesiyle yaşadı. Deneyimli hocanın en güvendiği isimlerin başında gelen Yalçın, gösterdiği performansla taraftarlarla da arasını düzeltti. Bu sezon 26 müsabakaya çıkan tecrübeli isim, attığı 7 gol ile takımının en golcü ismi olmayı da başardı. Bu sezondan önce sarı-kırmızılı formayla altyapı dahil mücadele ettiği 8 sezonun tamamında sadece 10 gol atabilmişti. Yalçın, Şanlıurfaspor maçında da teknik direktör Stoilov'un en güvendiği isim olacak. Öte yandan Doğan Erdoğan'dan sarı-kırmızılıları sevindirecek bir haber geldi. Tecrübeli ismin sakatlığını atlattığı ve bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi.

TARAFTAR KOCAELİ'NE GİDİYOR

Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu, 1. Lig'de şampiyonluk yarışında 3 Nisan'da oynanması planlanan Kocaelispor- Göztepe maçına konuk taraftarın alınmasına karar verdi. Bu kararla 1700 Göztepe taraftarı Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta takımlarına tribünden destek verebilecek. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçta deplasman yasağı Kocaeli taraftarları için de kaldırılmıştı.