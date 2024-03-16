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Göztepe Ankara Keçiöregücü'nü geçemedi

1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç başladığı gibi sona erdi. İzmir ekibi bu sonuçla 55 puana yükselirken; Ankara Keçiörengücü ise 31 puana ulaştı.

DHA
Göztepe Ankara Keçiöregücü’nü geçemedi

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Kürşad Fliz, Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

GÖZTEPE: Lis - Ogün (Dk. 88 Fıratcan), Taha, Heliton, Ümit, İsmail, Dennis (Dk. 88 Tarkan), Yalçın (Dk. 63 Kubilay), Turgay (Dk. 63 Celil), Messaoudi (Dk. 63 Lundqvist), Ramulo

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Uğur, Ahmet, Arda, Muharrem, Şahverdi (Dk. 65 Erkam), Mikail, Bardhi (Dk. 84 Orhan), Selim (Dk. 84 Camara), Ariyibi, Dembele (Dk. 79 Melih)

SARI KARTLAR: Turgay (Göztepe), Ahmet (Keçiörengücü)

17'nci dakikada Romulo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yalçın'ın vuruşunda kaleci Metin topu kornere çeldi.

25'inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in şutunda savunmadan seken top kale önünde Romulo'nun önünde kaldı. Onun vuruşunda top auta çıktı.

58'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Romulo'n'un sert şutunda top üst direkten döndü.

71'inci dakikada Ariyibi'nin pasında Selim topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Keçiörengücü net golü kaçırdı. Kontratağa çıkan başkent temsilcisinde Camara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Camara'nın şutunda kaleci Lis'ten seken top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

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