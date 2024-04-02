Göz-Göz takipte

Trendyol 1. Lig'de önümüzdeki senenin yapılanması için şimdiden düğmeye basan Göztepe'de Süper Lig kadrosuna yönelik yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Kayserispor'da forma giyen 30 yaşındaki sol kanat Carlos Mane'yi radarına aldı. Son üç sezonunu Kayseri temsilcisinde geçiren ve gösterdiği performans ile kurmayların dikkatini çeken Ganalı oyuncu ile kurmaylar önümüzdeki günlerde temasa geçmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan Mane'nin sol kanat mevkiinin yanı sıra sağ kanat ve on numara bölgelerinde oynuyor olabilmesi de deneyimli oyuncu transferde ön plana çıkartıyor.

BİRÇOK KULÜPTE FORMA GİYDİ

Profesyonel kariyerine Sporting-B'de başlayan Mane, Sporting CP, Stuttgart, Union Berlin, Rio Ave gibi takımlarda da forma terletti. Kayserispor'da geçirdiği 3 yılda 85 kez sarı-kırmızı formayı sırtına geçiren deneyimli oyuncu 8 gol atarken 7 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun sözleşmesinin sezonu sonu bitecek olması ise transferin gerçekleşme olasılığını arttırıyor.

TARAFTARLARDAN KÖRFEZ'E AKIN

Birinci Lig'de milli ara dönüşü yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe'de taraftarların Kocaeli'ye akın etmesi bekleniyor. Haftalar öncesinden hazırlık yapan sarı-kırmızı taraftarlar, yarın sabah erken saatlerde kritik karşılaşma için yollara düşecek. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını hınca hınç doldurması beklenen sarıkırmızılılar şova hazırlanıyor. Göz- Göz 59 puanla ikinci sırada yer alırken, rakibi Kocaeli ise son haftalarda yaşadığı kayıplarla 45 puanla 5. basamağa gerilemişti.

HÜCUMDA İSTİKRARI YAKALADI

Göztepe'nin önceki yıllarda en büyük problemlerinden biri olan ve kronikleşen gol sıkıntısı bu sezon çözüldü. İzmir ekibi, ön bölgede gösterdiği performans ile geçtiğimiz yılları unutturdu. Bu sezon rakip ağları 45 kez havalandıran İzmir ekibi, Eyüpspor'un ardından 1. Lig'de en çok gol atan ikinci takım olarak önemli bir istatistik yakaladı. Uzun yıllar skor üretmekte zorluk geçen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ise 7 gol ile bu sene sarıkırmızılı ekibin en golcü ismi oldu.