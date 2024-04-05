Göztepe sil baştan

KFC Kadınlar 1. Ligi'nde bu sezon Play-Off'lara kalamayan Göztepe'de değişim rüzgarı sert esti. Sarı-kırmızılı kulüp önceki gün yaptığı açıklamalarla teknik kadro ve 9 voleybolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Sezon içerisinde basketbol şubesinin lansmanında konuşan Göztepe Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada filede değişimin sinyallerini vermişti. Hedeflerinin gelecek yıl Sultanlar Ligi olduğunu açıklayan Sepil, kadro yapılanmasını da buna göre yapacaklarını belirtmişti. Bunun akabinde kurmaylar önceki gün düğmeye bastı.

İŞİ SIKI TUTACAKLAR

Sarı-kırmızılılar, beş sezondur başöntrenörlük görevinde bulunan İlker Alkan, yardımcı antrenör Sezgin Karpuz ile kondisyonerler Rümeysa Binici ve Uygar Kaya'yla yollarını ayırdı. Teknik kadroyla yaşanan bu ayrılıklarının ardından gözler kadroya çevrilirken İzmir temsilcisi, voleybolculardan Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Deniz Pınar Çiçekçi, Doğa Su Tunca, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen'le de yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kurmayların bu sefer işi sıkı tuttuğu ve en kısa zamanda kadro yapılanmasını tamamlayarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istedikleri belirtildi.