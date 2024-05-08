Stoilov’dan teşekkür

TRENDYOL 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, dün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başta futbolcular olmak üzere herkesin katkısıyla Süper Lig'e yükseldiklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, son haftalarda stadı tamamen dolduran taraftarlara teşekkür etti. Göreve geldiğinde stadın yarı yarıya dolduğunu hatırlatan Stoilov, "Futbol tarzımızı biraz değiştirdik. Daha atak, daha agresif bir oyun oynamak istedik. Stadımızda son 10 maçı da taraftarlarımızla kapalı gişe oynadık" dedi.

'KAZANMAYI SEVİYORUM'

Stoilov, "Benim için beraberlik hiçbir zaman iyi bir sonuç olmadı. Bunu oyuncularıma da aynı şekilde hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini ilettim. Oyuncularım da bunu kalbinde hisseden oyuncular. Birlik olduk ve bununla beraber iyi sonuçlar gelmeye başladı. Bu sonuçlarla beraber yolumuza her gün güçlenerek devam ettik. Hoca olarak benim için en önemlisi oyuncularımı her gün daha iyi olmaları için zorlamamdı. Çünkü ben onlar geliştiği zaman iyi olurum ama gelişmezlerse iyi olmam" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.