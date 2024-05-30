Göz-Göz’ün hücum planı

TRENDYOL Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. İzmir ekibinin gündemine son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave forması giyen sağ kanat oyuncusu Jorge Samuel Figueiredo Fernandes'in (Joca) geldiği iddia edildi. Süper Lig'de sağ kanadını sağlama almak isteyen ve birçok ismi gündemde tutan yönetim bu bölgeyi Joca ile doldurmak için kolları sıvadı. Deneyimli futbolcunun takımıyla sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması ise sarı-kırmızılı kurmayların iştahını daha da kabartıyor.

FORVET İDDİALARI GÜNDEMDE

JOCA'NIN yanı sıra Göztepe, kendisi gibi Sports Republic tarafından yönetilen İngiliz ekibi Southampton'dan Sekou Mara'yı gündemine aldı. Geçen sezon Southampton'dan kiralanan kaleci Lis'in Süper Lig kadrosunda da yer alacağı öğrenilirken, aynı ekipten Fransız golcünün de geçici olarak Göz-Göz'e katılması planlanıyor. Fransa'nın Bordeaux takımından yetişen Mara, 2022-2023 sezonunda Southampton'a transfer olmuştu. Genelde yedek kulübesinde bekleyen Mara'nın Süper Lig tecrübesi kazanmasına Southampton yetkililerinin de sıcak baktığı vurgulandı.

BİLLAL MESSAOUDİ YOLCU

İSMAİL Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan Göztepe'de ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş belli olmaya başladı. İlk olarak takımda kiralık bulunan futbolcuların durumunu masaya yatıran İzmir ekibi, sezon başında KV Kortrijk'den kiralanan ve 5 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusu Billal Messaoudi'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Teknik heyet 26 yaşındaki Cezayirli'nin genel performansından memnun olsa da kararda Süper Lig'deki yüksek tempo ve oyuncunun sakatlık probleminin baş etken olduğu ifade edildi.