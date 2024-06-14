Göztepe’den Emirhan atağı

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Bu doğrultuda İzmir ekibinin, gelecek vaat eden genç yetenek Emirhan İlkhan'ı radarına aldığı iddia edildi. Geçen sezon Başakşehir forması altında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 2026 yılına kadar Torino'da bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için kurmayların nabız yokladığı iddia edildi. İtalyan ekibinin Emirhan transferi için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edilirken, sarı-kırmızılı İzmir ekibinin oyuncuyu doğrudan satın alma yoluna gitmek yerine, Torino'dan kiralama opsiyonunu tercih ettiği kaydedildi.

ORTA SAHA GÜÇLENECEK

Emirhan İlkhan, Beşiktaş altyapısında futbola başladıktan sonra Serie A'da adını duyurdu. Torino'nun yanı sıra Sampdoria'da da forma giyen genç isim, tecrübe kazanmak adına Başakşehir'de kiralık olarak mücadele etti.

GÖZTEPE MÜZESİ AÇILDI

GÖZTEPE, bir süredir çalışmasını sürdürdüğü Göztepe Müzesi'ni Gürsel Aksel Stadyumu'nda açtı. Kulüpten yapılan paylaşımda "Şanlı tarihimize, dünümüzden bugünlere ışık tutan ve geleceğimizin rehberi olacak olan müzemiz Gürsel Aksel Stadı'nda açıldı. Müzemizin açılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dendi.

KUTLAMA GÜNÜ

GÖZTEPE, bugün kutlayacağı 99. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bugün unutulmaz bir geceye imza atacak. Kulüp yönetimi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla ünlü sanatçı Levent Yüksel'in bu özel gecede sahne alacağını müjdelemişti. Konser, İzmir'in sembolik mekanlarından biri olan Güzelyalı Sahili'nde gerçekleşecek. İzmir ekibinin yıldönümü etkinliklerinde geleneksel hale gelen ve taraftarlar arasında büyük bir coşkuyla karşılanan meşale şovu da yer alacak. Taraftarlar, sahil boyunca meşalelerle donattıkları alanlarda takımlarına olan sevgilerini ve bağlılıklarını görsel bir şölene dönüştürecekler