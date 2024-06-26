Göztepe gaza bastı

İki yıllık Süper Lig hasretini sona erdiren Göztepe, orta saha transferi için düğmeye bastı. Güney Kıbrıs ekibi AEL Limassol'dan Djalma Silva'yı kadrosuna katan Göz-Göz, orta sahasını güçlendirmek için girişimleri hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon Başakşehir formasını terleten 31 yaşındaki Cezayirli merkez orta saha oyuncusu Mehdi Abeid ile temas halinde olduğu öğrenildi. İstanbul temsilcisi ile sözleşmesi sona eren oyuncunun bonservis engelinin olmaması da transferde isminin öne çıkmasında pay sahibi oldu. Kurmaylar, yan mevki olarak ön libero ve on numara bölgelerinde de oynayabilen Abeid'i takıma kazandırmak için masaya oturacak. Profesyonel futbol kariyerine Lens U19 takımında başlayan Abeid, Başakşehir'in yanı sıra Newcastle, St. Johnstone, Panathinaikos, Dijon, Nantes, Al-Nasr, Khor Fakkan, formalarını da giydi.

ANTALYA DA İSTİYOR

Antalya'nın da radarında olan oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak isteyen yönetim, Abeid'i Urla kampına yetiştirmeyi hedefliyor. Sarıkırmızılı yönetim, oyuncunun adaptasyon sorunu yaşamaması için elini çabuk tutuyor. Abeid, geçen sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada üç gol, üç asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

DİOUF KAMPTA

GÖZTEPE'NİN geçen sezon Konyaspor'dan transfer ettiği 36 yaşındaki golcü Mame Diouf, yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı-kırmızılı formayı uzun süredir sırtına geçirememişti. Senegalli golcünün, geçtiğimiz gün sarı-kırmızılı ekibin Urla'da başlayan kampında takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Tecrübeli hücumcunun gelecek sezon Göztepe'de forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.

TİJANİC YİNE DÖNDÜ

GÖZTEPE, geçtiğimiz sezon devre arasında 26 yaşındaki Slovenyalı 10 numara oyuncusu David Tijanic'i Al Adalah'a kiralık olarak göndermişti. Geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte 18 karşılaşmada 4 gol, 3 asistlik bir performans ile çıkışa geçen ancak teknik direktör Stoilov'un kadroda düşünmediği Tijanic'in Arap ekibiyle kiralık sözleşmesi sona erdi ve Göz-Göz'e geri döndü. Göztepe ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Birçok takımın transfer listesinde üst sırada yer alan Tijanic'in devam etmesi beklenmiyor.