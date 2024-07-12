Göz-Göz 2 koldan

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, 2 koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Stoilov'un raporu doğrultusunda iç ve dış transferde hamleler yapan Göz-Göz, hücum hattı için rotasını Belçika ve Almanya'ya çevirdi. Sol bek Djalma Silva, sağ bek Nazım Sangare, stoper Koray Günter ve orta saha Isaac Solet'ı transfer eden, Athletico Paranaense'den forvet Romulo'nun kiralık sözleşmesini uzatan İzmir ekibi, Almanya'nın Mainz kulübünden forvet Anvar Al Ghazi ve Belçika'nın Mechelen takımından 30 yaşındaki Tunus asıllı İsveçli 10 numara Abdallah Kerem Mrabti'yi radarına aldı. Anvar Al Ghazi'nin sözleşmesi sona ererken, 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde çok önemli takımlarda forma giymesine rağmen son yıllardaki düşen performansı, Göz-Göz'ün transferde düşündüren en önemli konu. Bundesliga Mainz formasıyla Hollandalı oyuncu geçen sezon sadece 3 maçta görev aldı ve gol atamadı. Deneyimli oyuncu bir önceki sezon PSV Eindhoven'de 23 lig maçında 8 kez ağları sarstı.

BONSERVİSİ YÜKSEK

Mrabati'nin ise sözleşmesi 2026 yılında bitecek. Göztepe'nin transfer görüşmelerine başladığı Mechelen yüksek bonservis bedeli talebinde bulundu. İki kulüp arasında pazarlık yaşandığı ve indirime gidilmesi durumunda imzaların atılacağı öğrenildi. Geçen sezon 42 maçta 9 gol ve 7 asist katkısı yapan Harabat, 2020 yılında Birmingham'dan Mechelen'e transfer oldu. 3 kez de İsveç Milli Takımı forması giydi.

MAMAH GİTTİ

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Slovenya'da başlayan Göztepe, Nijeryalı kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile yollarını ayırdı. Son 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu İspanya'nın yolunu tuttu. Mamah, İspanya 2'nci Lig ekibi CD Castellon'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellon takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.Göztepe'ye 2022- 23 sezonu başında İtalya Seri C takımı Varese'den gelen Mamah, İzmir temsilcisinde toplam 57 resmi müsabakaya çıkıp 10 gol attı.

AYRILANLARIN SAYISI 9 OLDU

SARI-KIRMIZILI takımda Kenneth Obinna Mamah'ın yanı sıra Billal Messaoudi, Mateusz Lis, Atınç Nukan, Celil Yüksel, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Ensar Aksakal ve Tugay Gemicibaşı'yla da yollar ayrılmıştı. Göztepe dış transferde ise şu ana kadar 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Göz-Göz sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare'yi renklerine bağladı. Göztepe, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan'la da prensip anlaşmasına vardı.