Göz-Göz’e samuray geliyor

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi transfer etmeye hazırlanıyor. Japonya J1 Ligi ekiplerinden FC Tokyo forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, Göztepe gibi Sport Republic şirketinin bünyesinde bulunan Premier Lig takımı Southampton'la anlaştı. Ancak Matsuki'nin İngiltere'de mevcut yasalar gereği 1 yıl çalışma vizesi alamayacağı için Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi. Eğer şartlarda anlaşma sağlanırsa, bu transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

FC Tokyo takımından yetişen Matsuki, Japonya'nın alt yaşlardaki milli takımlarında forma giydi. Genç futbolcu, geçen sezon 25 resmi maça çıkıp bin 731 dakika süre aldı ve 2 gol attı. Öte yandan Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan da takıma katıldı. Son olarak 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü forması giyen Ekrem, sözleşme imzalayıp Slovenya kampına dahil oldu. Göztepe Ekrem'le birlikte 5'inci transferini gerçekleştirmiş oldu.

AVRUPA'NIN RADARINDAYDI

İngiliz Southampton'ın hızlı davranarak transfer ettiği 21 yaşındaki Kuryu Matsuki'nin oyun tarzı, yakın zamanda Avrupa'da patlama yapan Mitoma ve Kubo'ya benzetiliyor. Hızlı ve dikine oynayabilen Matsuki, son iki yılda Japonya'nın genç milli takımlarındaki performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti. Araştırmacılar, genç yıldızın yakında büyük bir kulübe transfer olabileceğini yazmıştı.

TAHA'YA AVRUPA KANCASI

Göztepe'nin 21 yaşındaki ümit milli stoperi Taha Altıkardeş, sergilediği performansla Avrupa'nın gündemine geldi. Taha ile Belçika'nın Anderlecht, İtalya'nın Torino ve Hellas Verona kulüplerinin yakından ilgilendiği bildirildi. Süper Lig'e yeni yükselen İzmir ekibinin, yüksek bir teklif gelmesi halinde genç stoperin transferine izin verebileceği öğrenildi. Taha, 2022 tarihinde Kerem Şen ve Batuhan Kör ile birlikte toplam 32 milyon liraya Bursaspor'dan Trabzonspor'a satılmış, ardından da takasla Göztepe'ye gelmişti.

ERKAM KÖMÜR BANDIRMA'YA GİTTİ

Göztepe'de Erkam Kömür ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Erkam Kömür'ün Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı. Erkam Kömür için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin bulunduğu belirtildi. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Erkam Kömür'ün sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak T. Bandırmaspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.