Sol beke aday Miroshi

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmak için güçlü bir takım oluşturmaya kararlı olan Göztepe, yeni bir transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Shaktar Donetsk'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Novatus Miroshi'yi gündemine aldı. Bonservisi 2025 yılına kadar Zulte Waregem'de olan Tanzanyalı oyuncu ile temasa geçen kurmayların genç oyuncudan olumlu dönüş aldığı ifade edildi. Yan mevki olarak stoper ve ön libero olarak görev yapabilen Miroshi'nin çok yönlü olması nedeniyle tercih sebebi olduğu gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki hafta imza için Belçika temsilcisi ile bir araya gelecek kurmaylar, transferi resmileştirecek. Profesyonel kariyerine Azam FC U-19 takımında başlayan Miroshi, Biashara United, M. Tel Aviv U19 ve A takımı, Bat Yam'ın yanı sıra Shaktar Donetsk ve Zulte Waregem formalarını da giydi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

GEÇEN sezon Ukrayna temsilcisinin formasıyla 6 karşılaşmada görev yapan genç oyuncunun kendini gösterebileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi. Yaklaşık 700 bin Euro piyasa değeri bulunan savunmacının takıma kazandırılması için pazarlıkların sürdüğü ve makul bir ücrete transfer olacağı öğrenildi.

ÜLKESİNİ TEMSİL ETTİ

TANZANYA milli takımıyla 22 maça çıkarak ülkesini temsil eden Novatus Miroshi, bu süreçte rakip ağları 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ayrıca Miroshi, A takımın yanı sıra Tanzanya U20 takımıyla 3 maça çıkarken, 1'de gol attı.

KALEYE ALTERNATİF VUTSOV

KALEYİ sağlama almak için çalışmaları sürdüren Göztepe, Bulgar Kaleci Vutsov'u radarına aldı. Southampton'ın Lis'i Göz-Göz'e vermeme ihtimaline karşı kaleci arayan İzmir ekibi, aradığı alternatifi Bulgaristan'da buldu. Slavia Sofya'nın 22 yaşındaki kalecisi Svetoslav Vutsov ile görüşen İzmir ekibi, oyuncunun nabzını yokladı. Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un onay verdiği Vutsov'un geçtiğimiz sezon adı Galatasaray ile anılmıştı. Stoilov'un kamptaki kalecileri değerlendirme sürecinde olduğu ve rapor oluşturacağı ifade edildi. Bulgaristan milli takımının da formasını giyen Vutsov, performansıyla birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

MATSUKİ BEKLEMEDE

SOUTHAMPTON'IN kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Göztepe'ye 1 sene kiralık olarak göndermeyi planladığı Kuryu Matsuki için bekleme sürecine geçildi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ifade edilirken, 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde resmi olarak imzalayacağı ifade edildi. İlk etepta kiralama formülü ile takıma katılacak oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonunun ekleneceği gelen bilgiler arasında. Matsuki'nin kariyerini bir üst seviyeye atlatmak için bu kararı aldığı kaydedildi.

GÖZ-GÖZ'E YENİ SPONSOR

SÜPER Lig'e çıkışının ardından sponsorlarıyla gücüne güç katmaya devam eden Göztepe, yeni bir anlaşmaya imza attı. İzmir ekibi, dün Gürsel Aksel Stadı'nda HDI Sigorta ile yaptığı anlaşma kapsamında gelecek sezon şortların üzerinde 'HDI Sigorta' logosu ile çıkacak. Göztepe CEO'su Kerem Ertan, yetkililere teşekkür ederek, "Güçlenmeye devam ediyoruz. Gelecek sezon devler arenasında boy göstereceğiz" diye konuştu.