Menemen FK Taner’i kaptı

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Menemen FK'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Amedspor forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Taner Gümüş ile anlaştığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Amed SK'dan 23 yaşındaki sol kanat oyubcusu Taner Gümüş ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Taner Gümüş'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Son 2 sezondur Diyarbakır ekibi ile 63 maça çıkan Taner, attığı 8 gol ile oldukça dikkat çekici bir performans yakalamıştı. Kariyerine Kayserispor'da başlayan genç oyuncu, Üsküdar FAŞ, Isparta 32 ve Şanlıurfaspor takımlarında da forma giydi.