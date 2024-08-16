Göztepe’ye matador

TRENDYOL Süper Lig'e Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesinde Bokole transferinin ardından bir futbolcu için daha kolları sıvadı. Sarıkırmızılı ekip, La Liga ekibi Real Valladolid forması giyen 21 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu Raul Moro'yu gündemine aldı. Yaz döneminde Real Valladolid'e transfer olan Moro'nun kiralık olarak bir takıma gönderileceği ve birçok kulüp ile temasa geçildiği öğrenildi.

YILDIZI ERKEN PARLADI

Bunun üzerine kurmaylar, İspanyol temsilcisine Moro için maliyet araştırmasına başladı. Profesyonel kariyerine Lazio'da başlayan Moro, 3 sene boyunca İtalyan ekibinin formasını giydi. Daha sonra Ternana, Real Oviedo'da kiralık olarak oynayan Moro, geçen sezon Real Valladolid'te transfer oldu. Burada çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik bir performans sergileyerek yıldızını erken parlatan Moro, birçok takımın transfer listesinde yer aldı. İspanyol ekibine oyuncuyu transfer etmek için birçok kulüpten teklif geldiği öne sürülürken sarı-kırmızılıların erken davranarak yıldız oyuncuyu renklerine katmak istediği öne sürüldü.

GÜRSEL AKEL ŞOVA HAZIR

GÖZTEPE taraftarlarının Süper Lig özlemi 2 sezon sonra, yarın İzmir'de oynanacak Fenerbahçe maçıyla son bulacak. Maçın biletleri dakikalar içinde tükenirken, kapalı gişe oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı futbolseverler bu maça özel kareogrofi hazırlığında. Cumartesi günü 21.45'te başlayacak müsabakada Gürsel Aksel Stadı'ndaki tribünlerde yine her sezon olduğu gibi tüm Türkiye'nin konuşacağı bir görsel şölen yaşanacak. Taraftar grupları sosyal medya hesaplarından maç ile ilgili bilgilendirme ve uyarı paylaşımlarıyla organizasyona şimdiden başladı.

18 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

GÖZTEPE teknik direktörü Stanimir Stoilov ve Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho 18 yıl sonra yeniden karşılaşacak. 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Stoilov'un çalıştırdığı Levski Sofya ile Jose Mourinho'nun Chelsea'si 2 kez karşılaşmış ve gülen taraf iki maçta da İngiliz ekibi olmuştu. (3-1,2-0). İki deneyimli teknik adamın 18 yıl sonraki sınavında kazanan taraf merakla bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye kariyerindeki ilk deplasman maçına İzmir'de çıkacak. Gürsel Aksel Stadı'nın muhteşem ambiyansıyla tanışacak Mourinho'ya, Göztepe ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.