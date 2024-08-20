Göz-Göz’den Cavaleiro atağı

Süper Lig'de ilk 2 haftadan iki beraberlikle ayrılan Göztepe, hücuma bir takviye daha yapacak. Son olarak Juan Silva transferiyle hücuma güç katan Göz- Göz'e Fransa'dan bir golcü daha önerildi. Sarı-kırmızılı yönetime, menajerler vasıtasıyla Lille'den ayrılan Ivan Cavaleiro teklif edildi. 30 yaşındaki Portekizli oyuncu teknik direktör Stanimir Stoilov'un onayıyla transfer listesine eklendi.

KARİYERİ PARLAK

Altyapı eğitimini Benfica'da alan Cavaleiro, burada profesyonel olduktan sonra Deportivo, Monaco, Wolverhampton, Fulham gibi Avrupa'nın önemli takımlarının yanı sıra bir sezon da Alanya'da görev yapmıştı. Portekizli oyuncu Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak bakıyor.

KANATLARDA OYNUYOR

Göztepe'ye önerilen Portekizli oyuncu, asıl mevkii olan sol kanat pozisyonun yanı sıra, santrfor ve sağ kanat olarak da hücum hattının her bölgesinde görev alabiliyor. Bonservisi elinde olan golcünün şu anki güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak dikkat çekiyor

Cavaleiro, kariyeri boyunca Benfica ile 3, Monaco, Wolverhampton ve Monaco ile birer olmak üzere farklı kulvarlarda toplam 6 kez şampiyonluk yaşamayı başardı.

YENİLERE TAM NOT

GÖZTEPE'NİN Fenerbahçe ile oynadığı maçta ilk golü yeni transferlerden Koray Günter atarken, 2. golün asistini ise bir diğer yeni transfer Juan yaptı. Böylece İzmir ekibi, bu sezonki ilk gollerine yeni transferlerinden katkı almış oldu. Bokele de 56. dakikada Silva'nın yerine oyuna dahil olurken formuyla göz doldurdu.

GÜRSEL AKSEL'DE GEÇİT VERMİYOR

Göztepe, evinde yenilgiyi unuttu. En son sahasında geçen sezon 4 Kasım 2023'te Kocaeli'ye 1-0 yenilen İzmir ekibi, teknik adam Stanimir Stoilov idaresinde sahasında çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

CEO KEREM ERTAN'DAN TARAFTARA ANLAMLI MESAJ

F.BAHÇE ile oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından 'Biz bir aileyiz' etiketiyle bir paylaşım yapan Göztepe CEO'su Kerem Ertan, "Her şeyin zamanı var, gelecek de. Biz kenetlendikçe güçlenen büyük bir aileyiz. Göztepe'ye güvenmeye devam edin" dedi.