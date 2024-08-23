Alanyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Alanyaspor ile İzmir temsilcisi Göztepe karşı karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Makaouta, Richard, Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova.
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma, Solet, Dennis, Tijanic, Kubilay, Romulo.
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Göztepe maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.