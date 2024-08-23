Göztepe tek tek

Trendyol Süper Lig'de Göztepe deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. 29. dakikada Alanyaspor atağında Yusuf'un pasıyla topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı. 35. dakikada Lopes'in ortasında Yusuf'un kafa vuruşu auta çıktı. 45. dakikada sol kanattan Djalma'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topta Kubilay'ın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Heliton ağlara gönderdi: 0-1. Mücadelede ilk yarı İzmir ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

SKORU KORUYAMADI

İkinci yarıda Göztepe skoru koruyamadı. 48. dakikada Makouta'nın pasında Yusuf topu ağlara gönderdi: 1-1. 85. dakikada Djalma'nın ortasında ceza sahası içinde Romulo'nun vurduğu kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Dönen topa bir kez daha kafa ile vuran Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

TİJANİC SAKATLANDI

Göztepe'de teknik direktör Stoilov'un ilk 11'de şans verdiği orta saha Tijanic sakatlandı. Karşılaşmanın 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bırakan Sloven futbolcu 20. dakikada yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.

STANİMİR STOİLOV İKİ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Göztepe, Alanyaspor karşısında sahaya ilk 11'de yaptığı iki değişiklikle çıktı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Stanimir Stoilov geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan olaylı maçta görev verdiği ve bu hafta sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan kaleci Arda'nın yerine Polonyalı file bekçisi Lis'i, orta sahada ise Doğan Erdoğan'ın yerine Tijanic'i oynattı.

GÖZ-GÖZ YALNIZ DEĞİLDİ

Sarı-kırmızılıları taraftarları deplasmanda yine yalnız bırakmadı. Dün deplasmanda Alanyaspor'la oynanan karşılaşmaya Göztepeli taraftarlar akın etti. Alanya'ya adeta çıkarma yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele boyunca takımlarına tezahüratlarıyla büyük destek oldu.