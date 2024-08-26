Trendyol Süper Lig'de son 3 maçından beraberlikle ayrılan Göztepe'den çifte hamle gelmek üzere. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını kuvvetlendirmek için arayışlarını sürdürürken, yeni iddialar gündeme düştü. İngiliz ekibi Southampton, oyuncusu Charly Alcaraz'ın Flamengo'ya transferi konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin bu transfer karşılığında 20 yaşındaki 10 numara Victor Hugo'yu kadrosuna katacağı ve oyuncuyu Göztepe'ye kiralayacağı konuşuluyor. Bu dedikodu taraftarı oldukça heyecanlandırırken taraftar resmi bir hamle bekliyor. Deneyimli oyuncunun yaklaşık 5 milyon Euro piyasa değeri bulunurken, sözleşmesi ise Haziran 2028'e kadar sürüyor.

BOMBALAR PEŞ PEŞE PATLAYACAK

İzmir temsilcisinde transferlerin ardı arkası kesilmezken, Göz-Göz şu an Ludogorets forması giyen 26 yaşındaki Polonyalı ön libero Jakup Piotrowski'ye kanca attı. Deneyimli oyuncu ile Saint Etienne, Galatasaray, Villerreal, Udinese'nin de temasta olduğu kaydedildi. Sözleşmesi Haziran 2025 yılına kadar süren deneyimli oyuncuyu kadroya dahil etmek isteyen Göztepe, tecrübeli ismi B planı olarak düşünüyor. Takım kaptanı Yalçın Kayan'ın kadro dışı bırakılmasının ardından ön bölgeye takviye yapmak isteyen İzmir temsilcisinin Yalçın Kayan affedilmezse kesin olarak bu noktaya transfer yapacağı kaydedildi.

MAÇ BAŞAKŞEHİR'İN STADINDA OYNANABİLİR

FENERBAHÇE karşılaşmasında taraftardan sorumlu Fatih Özkan'ın Ali Koç'u düşürmesi sonucu 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe'de stat arayışları sürüyor. TFF'ye itiraz sürecinde olan Göztepe'nin eğer olumlu dönüş gelmezse Bodrum FK ile Kayserispor karşılaşmalarını Başakşehir'in stadı olan Fatih Terim Stadyumu'nda oynayabileceği öne sürüldü. Müsabakalarını Gürsel Aksel'de oynamaya kararlı olan Göz-Göz, tedbir elden bırakmamaya çalışıyor