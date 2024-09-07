Göz-Göz’e yeni aday

Süper Lig'de transfer harekatını sürdüren Göztepe'de yeni bir golcü iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte başkan Rasmus Ankersen'in yeni bir golcü alacaklarını açıklaması üzerine gözler yapılacak hamleye çevrildi. Kurmaylar, ön bölgede alternatifli bir kadro yaratmak için 32 yaşındaki Cezayirli santrfor Andy Delort'a kanca attı. Şu an boşta olan oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan yönetim nabız yoklayacak. Romulo ve Juan Silva'yı direkt ilk 11'de düşünen teknik direktör Stoilov'un rotasyon oyuncuları olarak Delort ile Kubilay Kanatsızkuş'u düşündüğü öne sürüldü.

EN SON KATARDAYDI

En son Katar temsilcisi Umm Salal SC'de oynayan Delort, Nice, Nantes, Montpellier, Toulouse, Wigan, Metz gibi üst düzey kulüplerde de forma giydi. Andy Delort'un yaklaşık 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

STOİLOV DEVREYE GİRECEK

GÖZTEPE'NIN listesindeki oyuncu için Çaykur Rize ile Kasımpaşa'nın devrede olduğu öğrenilirken, kurmayların yeni bir teklif ile Delort'un kapsını çalmayı istediği öğrenildi. Geçen hafta Rize ekibi ve İstanbul temsilcisi ile masaya oturarak görüştüğü öğrenilen Delort'un son olarak Göztepe ile masaya oturacak. Futbolcu için Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un da devreye gireceği ve hedef ve planlarını aktaracağı öğrenildi. Süper Lig ve İzmir kozu da Göztepe'yi bir adamı öna çıkarıyor.

SARI-KIRMIZILARDA ONUACHU OLMADI

GÖZTEPE'DE Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi. Yönetim, Nijeryalı futbolcunun isteksiz olması nedeniyle transferden vazgeçti. Kendisi gibi Sports Republic şirketi tarafından yönetilen İngiliz kulübü Southampton ile el sıkışan kurmaylar Paul Onuachu'nun teklifi reddetmesi sonucu geri çekildi. Adı Trabzonspor ile de anılan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon Southampton'da kadro planlamasında düşünülmediği bildirildi. Futbolcunun da tercihini geçen sezon formasını giydiği Trabzon'dan yana kullanmak istediği ifade edildi.

SAVUNMANIN BEL KEMİĞİ HELİTON

GÖZTEPE'NIN geçen sezon devre arasında CSKA 1948'den transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı stoper oyuncusu Heliton, geldiği günden bu yana formayı sırtından çıkartmadı. Geçtiğimiz sene Birinci Lig'de 16 karşılaşmada forma giyen Heliton, 1333 dakika süre alırken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Bu 16 karşılaşmanın 15'inde ilk 11 başlayan deneyimli savunmacı, bu sezon ise Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin devler arenasındaki 4 maçında da ilk 11'de başlarken, 360 dakika görev yaptı. İstikrarlı performansını bir gol ile taçlandıran Heliton, Alanyaspor maçında takımını öne geçiren skoru üretmişti. Heliton, savunmanın bel kemiği olurken Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un da takımda en çok güvendiği isimlerin en başında geliyor.

OGÜN BAYRAK SİFTAH YAPAMADI

GEÇEN sezon Göztepe'nin 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasına önemli katkılar sunan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ogün Bayrak, bu sene sarıkırmızılı ekibin Süper Lig maçlarında henüz görev yapamadı. Yaz döneminde gençekleşen hazırlık kampında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Ogün'ün yerine geçici olarak Nielsen forma giydi. Milli maç arasının ardından büyük ölçüde hazır olması beklenen Ogün'ün Süper Lig'e siftah yapması bekleniyor. Geçen hafta teknik direktör Stanimir Stoilov, Ogün'ün sakatlandığını hatırlatmış ve gelecek haftalarda forma şansı bulabileceğini açıklamıştı. Ogün geçen sezon 31 karşılaşmada forma giyip 1 gol, dört asistlik performansıyla göz doldurmuştu.