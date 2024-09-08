Göztepe’den Maxi Gomez bombası

Trendyol Süper Lig'de milli araya namağlup giren Göztepe'de yönetim transfer çalışmalarını iyice hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Uruguaylı santrafor Maxi Gomez'i gündemine aldığı ifade edildi. Profesyonel kariyerinde Trabzonspor'un yanı sıra Celta Vigo, Valencia, Cadiz gibi üst düzey takımların formalarını terleten Gomez ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, nabız yoklayacak. Şu an boşta olan ve birçok kulüp ile temas halinde olan oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen yönetim, vakit kaybetmeden oyuncuya resmi olarak sözleşme imzalatmak istiyor.

GOMEZ'E OLUMLU RAPOR

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un şu an bonservisi elinde olan oyuncuyu istediği öne sürülürken, Gomez'in yönetim tarafından fırsat transferi olarak değerlendirildiği öğrenildi. Göztepe teknik ekibinin geçen sezon bordo-mavili forma ile 34 maça çıkan ve 7 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen Gomez'in transferi halinde İzmir ekibi hücumdaki gücüne güç katacak.

Kariyerinin en parlak günlerini Valencia'da geçiren Maxi Gomez, 109 karşılaşmada görev yaptı. İspanyol ekibi ile çıktığı bu karşılaşmalarda 23 gol atma başarısı gösteren Gomez, o dönem piyasa değerini yaklaşık 15 milyon Euro'ya kadar çıkartarak dikkatleri üzerine toplamıştı.

GÖZ-GÖZ'DE TİJANİC SEVİNCİ

SARI-KIRMIZILI ekibin 27 yaşındaki oyuncusu David Tijanic, nihayet takıma tutundu. İki kez Al--Adalah'a kiralık gönderilen oyuncu takımın Süper Lig'e çıkmasının ardından yeniden kadroya dahil edildi.

Haziran 2026 yılına kadar Göztepe ile kontratı bulunan oyuncu, bu sezon 4 maçın tamamında da görev yaparken, 2 de asist üretti.