Fofana imza atıyor

Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek Göztepe, transfer sezonunun bitimine sayılı saatler kala takviye çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu forvet transferiyle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızlılar, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Bir santrfor takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar transfer döneminin son saatlerine girilirken flaş bir hamle yaptı ve Chelsea ile David Datro Fofana'yı kiralamak için anlaşma sağladığı öğrenildi. Fildişi Sahilli 21 yaşındaki oyuncunun AEK'ye transferinin iptal olması sonrası Göz-Göz'ün devreye girdiği ve yıldız ismi dün gece İzmir'e getirdiği kaydedildi. İngiliz devi Chelsea'nin 1 Ocak itibarıyla Fofana'yı takıma geri çağırabileceği belirtilirken, 12 milyon Euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de çıktığı 15 karşılaşmada rakip ağları 4 kez sarsarken, takım arkadaşlarına 1 asist yapmıştı. Chelea'nin 2023 yılında Molde'den 12 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Fofana burada 5 karşılaşmada forma giyerken ağları sarsamadı. Göztepe'ye kiralık olarak gelen Fofana'nın satın alma opsiyonunun ise 23.5 milyon Euro olacağı gelen haberler arasında.

'YENİ DROGBA' BENZETMESİ

CHELSEA'NİN 1 Ocak 2023'te Molde'den 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Fofana, Drogba ile aynı ülkeden olması ve tarzının da ona benzemesinden dolayı İngiltere'de 'Yeni Drogba' olarak sıkça lanse edilmişti. Fildişi Sahilli oyuncu kariyerinde daha önce Abidijan City, AFAD Djekanou, Molde, Union Berlin ve Burnley formalarını da terletti.

EMİRCAN GÖZTEPE'DE

Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 22 yaşındaki kaleci G.Saray, Akhisar ve Tuzlaspor'dan sonra İskenderun kadrosunda hisar yer aldı.

GALATASARAY'DAN TRANSFER VAR

TRANSFERDE geleceğe yatırım yapma politikasına devam eden sarı-kırmızılılar, Galatasaray U17 takımının forveti Kartal Alkış Güler'i renklerine bağladı. Altınordu altyapısından çıkan, Altay'da da görev alan 2008 doğumlu hücumcu, Galatasaray'da istediği süreleri alamayınca, tekrar İzmir'e döndü ve Göztepe ile el sıkıştı. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Kartal Alkış, şu an için Göztepe'nin mücadele ettiği U17 Elit Ligi'nde mücadele edecek.